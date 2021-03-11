МИД Беларуси предложил руководителю и консулу Генконсульства Польши в Гродно покинуть страну. Фото: БелТА

МИД Беларуси предложил руководителю и консулу Генконсульства Польши в Гродно покинуть страну. Информация была опубликована на официальном сайте ведомства.

В четверг, 11 марта, в Министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский.

- В связи с чрезмерным, ассиметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула Генконсульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка, а также игнорированием просьб белорусской стороны, на основании статей 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны было доведено решено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси и консула Генконсульства Польши в Гродно, - написано в сообщении.

Польской стороне была вручена нота с предложением указанным лицам покинуть территорию Беларуси в течение 48 часов.

- Принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости героизации военных преступников, а также оправдание геноцида белорусского народа будет и далее оставаться неизменной. Собственно, как и такие константы межгосударственных отношений, как недопустимость нарушения нацзаконодательства и необходимость работы в рамках Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях, - добавили в МИД Беларуси.

Напомним, что во вторник, 9 марта, МИД Беларуси предложил покинуть страну консулу Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку.

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