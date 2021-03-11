Лукашенко 11 марта подписал указ о ежемесячной доплате отдельным категориям работников «Беларуськалия»

Лукашенко 11 марта подписал указ о ежемесячной доплате сотрудникам «Беларуськалия» Фото: Инна КОРСАК

Александр Лукашенко в четверг, 11 марта, подписал указ №90 о ежемесячной доплате отдельным категориям работников «Беларуськалия». Об этом сообщили в пресс-службе президента.

В пресс-службе отметили, что сотрудникам «Беларуськалия», у которых стаж работы в особых условиях труда на 1 января 2009 года составил меньше половины требуемого для назначения пенсии, также предоставлено право выбора способа компенсации за работу с особыми условиями труда — формирование профессиональной пенсии или ежемесячная доплата к зарплате в размере не менее суммы взноса на профессиональное пенсионное страхование.

Выплаты будут осуществляться по заявлениям от сотрудников предприятия, которые трудятся на подземных работах, строительстве шахт и рудников (по списку работ и профессий). Также они имеют право на досрочную пенсию в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении» и компенсацию за работу в особых условиях труда вместо формирования профессиональной пенсии.

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