В МВД сообщили о задержаниях активистов закрытого дворового чата в Московском районе Минска

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В Министерстве внутренних дел сообщили о задержании активистов закрытого дворового чата в Московском районе Минска. По информации ведомства, семь человек были задержаны в среду, 10 марта. Информацию разместили в телеграм-канале МВД.

- Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 10 марта семь активистов закрытого дворового чата в Московском районе Минска. О деструктивной направленности его деятельности рассказали граждане. Средний возраст задержанных составляет 30-35 лет. Они регулярно устраивали фотоссесии с закрытыми лица и размещали сделанные фото на деструктивные телеграм-каналы. Тем самым они создавали видимость масштабной поддержки протеста, - прокомментировали в МВД.

В ведомстве добавили, что у одного из фигурантов в квартире помимо протестной атрибутики, были обнаружены вазоны с канабисом, а также шприцы.

По информации МВД, за последние месяца сотрудники ГУБОПиК уже установили личности администраторов целого ряда дворовых чатов. Их действиям, а также действиям активных участников данных телеграм-каналов, будет дана правовая оценка на предмет создания или руководства экстремистскими формированиями.

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