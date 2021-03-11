Фотофакт. В Слониме авто влетело в столб и забор жилого дома: спасатели доставали водителя около часа

В Слониме авто влетело в столб и забор жилого дома. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В Слониме авто влетело в столб и забор. Спасатели доставали водителя около часа. Информацию о случившемся опубликовали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

- Инцидент произошел в среду, 10 марта. Удалось установить, что 30-летний водитель «БМВ» двигался со стороны агрогородка Жировичи в направлении улицы Шоссейной. На закруглении дороги мужчина неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и допустил занос машины. После этого авто вылетело на тротуар, врезалось в столб и забор жилого дома, - прокомментировали в ведомстве.

В МЧС сообщили, что в момент ДТП в машине находилось три человека. Два человека смогли покинуть авто самостоятельно, а вот водитель оказался зажат в салоне. Его доставали на протяжении часа спасатели при помощи специального инструмента.

Спасатели доставали водителя из салона авто около часа. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Мужчина получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в травматологическое отделение больницы.

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