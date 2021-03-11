Возбуждено уголовное дело по факту гибели монтажника во время капремонта Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Возбуждено уголовное по факту гибели монтажника во время капремонта в детском саду в Минске. Об этом сообщает БелТА с ссылкой на Следственный комитет.

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что 10 марта, в среду, при проведении капитального ремонта над входом в детский сад обрушилась бетонная часть навеса. Козырек рухнул на строителей, которые выполняли демонтажные работы. В результате произошедшего 46-летний монтажник умер на месте происшествия, а 43-летний электрогазосварщик был доставлен в больницу. После оказания медпомощи мужчину отпустили.

Удалось установить, что пострадавшие работали по говору подряда и прошли соответствующее обучение, а также инструктаж по технике безопасности выполняемых работ.

На месте случившегося работала следственно-оперативная группа. Следователи вместе с представителями управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску и Департамента государственной инспекции труда осмотрели место происшествия. Была изъята документация по охране труда и технике безопасности. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Октябрьским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 303 УК – Нарушение правил строительных работ, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Следователи устанавливают причины и условия, которые привели к смертельному травмированию.

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