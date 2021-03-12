Стало известно, какое новое правило ввели для въезда в Турцию

Чтобы отдохнуть в Турции, нужно будет заполнить электронную анкету. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Турции ввели новое правило для тех, кто хочет въехать в страну. Теперь прежде, чем отправиться на отдых, турист должен заполнить электронную анкету, предварительно зарегистрировавшись на специальном сайте. Раньше эту форму заполняли в бумажном варианте. Теперь на вопросы нужно отвечать только в электронном варианте, но потом при желании анкету с ответами на вопросы можно распечатать, разъясняет новое правило Республиканский Союз туристических организаций.

Анкету нужно заполнить не ранее, чем за 72 часа до поездки. На основе информации создается индивидуальный QR-код. Если окажется, что у гостя или у тех людей, с которыми он общался во время поездки, были контакты с больными ковидом, с ним свяжутся. Если человек, заполняя анкету, предоставляет неверную информацию, ему грозит административная ответственность и могут временно запретить въезд в страну.

Для того, чтобы посетить Турцию, белорусам нужен отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Необходиомость в наличии теста для тех, кто собирается въехать в Турцию, сохранится как минимум до 26 мая.

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