Браконьера в Вилейском районе сначала спасли, а потом возбудили уголовное дело

Рыбак с уловом провалился под лед. Он оказался браконьером. Фото: Госинспекция охраны животного и растительного мира.

В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира напоминают: скоро в Беларуси наступят общие нерестовые запреты, а запрет на ловлю щуки уже действует. О том, как ловят браконьеров в начале весны, рассказывает официальный сайт ведомства.

В Вилейском районе прежде, чем наказывать браконьера, его пришлось спасать – житель Давид-Городка шел по льду с рюкзаком, где было около 40 килограммов рыбы, и провалился. Когда рыбу пересчитали и осмотрели, оказалось, что вся она выловлена сетями, а это нарушение. В рюкзаке у мужчины было 70 лещей и 66 особей рыб других видов, а дома у него нашли около сорока сетей. В отношении браконьера возбудили уголовное дело. За выловленную рыбу ему придется заплатить 10,3 тысячи рублей в качестве возмещения вреда, и еще мужчине грозит крупный штраф.

Рыбаков с сетями поймали на Вилейском водохранилище, они приехали из Плещениц. Мужчины взяли с собой 12 сетей и выловили ими 32 кило рыбы. Кстати, один из браконьеров в прошлом году решил «завязать» с незаконным промыслом и добровольно сдал все сети в инспекцию, но снова не удержался.

Браконьерам придется возместить вред , нанесенный природе – 3,2 тысячи рублей.

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