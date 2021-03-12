«Долго уговаривала». Женщина на привязанном к авто тюбинге врезалась в забор, вот за что будут судить ее друга

Женщина каталась на тюбинге и врезалась в забор - ее друга будут судить. Фото: Следственный комитет.

В январе среди множества происшествий с тюбингами был один необычный случай. Травму получила женщина, которая решила прокатиться на «ватрушке», привязанной к автомобилю. 38-летняя жительница поселка Крупский Крупского района уговорила своего приятеля покатать ее таким образом.

-Мужчина рассказал, что женщина уговаривала его покатать ее таким образом. Он осознавал, что это опасно, но поддался на уговоры, - рассказала официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина. – Мужчина был трезв.

Когда мужчина разворачивал авто на парковке, тюбинг с женщиной занесло и он врезался в забор. Женщина получила травмы. Друг сам отвез ее в больницу.

34-летнего мужчину будут судить за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств , повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

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