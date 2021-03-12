В Беларуси разрешили стрелять сизых голубей: что приготовить и как не перепутать с охраняемым видом

Птица слева охраняется законом. Птицу справа разрешили стрелять. Не перепутаете? Фото: АПБ.

В Беларуси в список птиц, на которых разрешена охота, внесли сизого голубя. Это те самые голуби, которых горожане любят покормить хлебными крошками или зерном и в то же время любят пожаловаться, что «летающие крысы» им докучают. Раньше в Беларуси охотились на вяхиря – это дикий лесной голубь, он заметно крупнее сизого.

И вяхирь, и сизый голубь – в списке ненормируемых объектов охоты. Охота на пернатую дичь открывается в Беларуси со второй субботы марта.

Охотники отнеслись к нововведению довольно скептически – мол, кто будет бегать за голубями, если в то же время разрешена охота на гусей, уток, перепелов и другую дичь? Еще скептичнее настроена природоохранная организация АПБ. Сизого голубя легко спутать с голубем-клинтухом, которого в Беларуси охраняют. Ахова птушак Бацькаўшчыны просит охотников воздержаться от охоты на сизых голубей, чтобы ненароком не подстрелить охраняемого клинтуха. Они действительно очень похожи. Самое заметное отличие клинтуха от сизаря – у охраняемой птицы нет белого надхвостья, а у той, которую можно стрелять –есть.

Есть ли смысл стрелять в голубей, кроме как из спортивного интереса? Кулинары говорят, что есть. Рецептов голубятины множество – мясо, признанное диетическим, можно тушить, жарить, готовить шашлык, варить шурпу и готовить еще десятками способов. Правда, с оговоркой: бывалые охотники советуют, ощипав и выпотрошив птицу, проверить содержимое ее зоба. Если у вас возникнет подозрение, что все это ваша добыча нашла и съела на помойке, вам такую добычу лучше не есть. Мясо голубей, кормившихся с городской помойки, может оказаться не только неполезным, но и токсичным.