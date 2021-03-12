Глава Минздрава рассказал о британском штамме и о том, сколько продлится масочный режим в Беларуси

Глава Минздрава рассказал о британском штамме. Фото: БелТА

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич прокомментировал новость о регистрации в республике первых случаев заражения «британским» штаммом коронавируса, отметив, что причин для паники не видит:

- Во-первых, из-за противоречивости той информации, которая идет по данному штамму, широко распространившемуся в странах Западной Европы, - цитирует министра телеграм-канал ведомства. - Во-вторых, ни один из пациентов с британским штаммом не проходит стационарного лечения.

Однако все это не означает того, что роста заболеваемости не будет, отметил Пиневич:

- Но он в большей степени связан с весенним подъемом, наслаивающимся на сезонные заболевания, характерные для нашей страны.

При этом глава Минздрава заверил, что сейчас роста нет, а уровень заболеваемости находится ниже 40% от пика весенней волны:

- Мы в готовности, мы не ослабляем все наши режимные мероприятия, касающиеся респираторного этикета.

Пиневич также заметил, что британский штамм, как и другие мутации вируса, «скорее всего, должен прийти в популяцию академических штаммов нашей страны».

Что касается противоэпидемических мер, что «масочный режим останется у нас как минимум до летнего сезона, а может, и больше», заявил министр.

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