Воскресенский о фильме «Золотое дно»: Что показал? Государственное имущество, которое в порядке

Воскресенский прокомментировал фильм «Золотое дно» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В эфире государственного телеканала ОНТ обсудили фильм оппозиционного блогера Степана Путило «Лукашенко. Золотое дно». Политолог Юрий Воскресенский прокомментировал фильм, который за четыре дня набрал свыше 4,3 млн просмотров и побил рекорды белорусского сегмента YouTube.

Воскресенский считает, что блогер «просто распылил деньги, которые ему дали, чтобы он скопировал фильм Навального».

- Я бы этот фильм даже по государственному телевидению пустил, - заявил Воскресенский в эфире программы ОНТ «Марков. Ничего личного».

Политолог уверен, что после просмотра фильма «любой нормальный человек сделает вывод, что все, что говорили про нашего президента, про скромность, про хозяйственность, про отсутствие лоббизма и коррупционных связей, все соответствует действительности».

- В связи с этим встает вопрос: а не «переобулся» ли Путило? Может быть, он уже нативно «топит» за власть? - задался вопросом Воскресенский и предположил, что, возможно, блогер сигнализирует «ребят, я хочу вернуться, исключите меня из списков террористов».

Напомним, Следственный комитет Беларуси требует экстрадиции находящегося в Польше Степана Путило, администратора телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским.

«Может быть, как и Азаренку, надо награду дать за этот фильм», продолжил Воскресенский:

- Этот фильм, не будем скрывать, многие очень посмотрели, и у всех, я тоже свидетель, мы смотрели в офисе, вопрос: и что показал? Государственное имущество, которое в порядке. Чистота, скромность.