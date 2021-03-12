Лукашенко о медпомощи: С областного уровня помощь надо опускать на межрегиональные центры

Лукашенко посещает больницу в Молодечно. Фото: ТГ-канал "Пул Первого"

Александр Лукашенко знакомится 12 марта с организацией оказания медпомощи в районной больнице Молодечно. В первую очередь делегация уделит внимание условиям лечения пациентов с коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

- Первым делом президента интересует, как обеспечивается медпомощь в районе. От ФАПов до райбольницы, - говорится в сообщении телеграм-канала Пул Первого.

При посещении больницы Лукашенко напомнил, что поручал выстроить вертикаль медицинский учреждений от фельдшерско-акушерских пунктов до клинических центров, а также внедрять оказание высокотехнологичной помощи на низовом уровне. А в таких крупных городах как Молодечно - развивать межрегиональные центры.

- Эту помощь с областного уровня надо опускать на межрегиональные центры, - цитирует Лукашенко ТГ-канал Минздрава.

Специалисты районной больницы рассказали делегации, как выстроена система оказания медпомощи в районе, в том числе в контексте развития межрегиональных центров, добавили в ведомстве.

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