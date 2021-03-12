Видеофакт. В Гродно у девочки нога застряла в лафете, на помощь пришли спасатели

Нога ребенка застряла в лафете, спасатели пришли на помощь. Фото: кадр из видео МЧС.

В Гродно спасатели пришли на помощь девочке, которая застряла ногой в лафете, прицепленном к автомобилю. Как это было, рассказывает пресс-служба МЧС.

Сообщение о том, что ребенок в беде, поступило в 13.31. Когда отделение спасателей прибыло на место, в один из дворов по улице Кремко.

-Выяснилось, что во время игры во дворе девочка ногой застряла в конструкции лафета, который находится в сцепке с автомобилем. Самостоятельно освободится не получилось, - рассказали в пресс-службе.

Спасатели успокоили девочку, завели гидравлическую станцию и специальным инструментом аккуратно разжали прутья лафета. Девочка смогла освободиться. Госпитализация ей не потребовалась.