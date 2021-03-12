Лукашенко призвал не расслабляться из-за коронавируса, рассказал о страховой медицине и белорусской вакцине

В Молодечно делегация заходила в палаты к пациентам. Фото: скриншот видео ТГ-канала "Пул Первого"

При посещении районной больницы в Молодечно 12 марта Александр Лукашенко поблагодарил врачей за работу, отметив, что они научились справляться с разного рода заболеваниями. А также призвал белорусов не расслабляться из-за коронавируса:

- Эта зараза от нас еще никуда не ушла, - цитирует пресс-служба президента.

Говоря о регистрации в Беларуси первых случаев заражения британским штаммом COVID-19, Лукашенко заверил:

- Паниковать не надо. Мы знаем, что делать.

Судя по видео, опубликованному в Телеграм-канале «Пул Первого», делегация заходила в палаты к пациентам.

Во второй половине года Беларусь сделает свою вакцину от СOVID-19, а до конца марта начнется производство российского препарата, рассказал Лукашенко. Также он заявил, что против полного перехода в республике на страховую медицину, отметив, что за последние пять лет число белорусов, добровольно страхующих свои медицинские расходы, возросло вдвое:

- Это направление будем постепенно развивать, но не будем через колено ломать.

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