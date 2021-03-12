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Общество12 марта 2021 12:14

Следственный комитет показал, как выглядит улов, за который браконьеру придется возместить почти $20 000 – уместилось в двух пакетах

Мужчина поймал 729 особей разных рыб
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Вот как выглядит улов браконьера, за который ему придется выплатить 50 тысяч рублей в счет погашения нанесенного природе вреда. Фото: Следственный комитет.

В Остпровецком районе в отношении мужчины, который ловил рыбу сетевым приспособлением, возбудили уголовное дело.

Браконьера поймали вечером 9 марта на реке Ошмянка сотрудники Сморгонской межрайинспекции охраны животного и растительного мира. 38-летний мужчина наловил сетью 729 особей рыбы.

Следственно-оперативная группа изъяла у мужчины улов и сети. Когда подсчитали ущерб, нанесенный окружающей среде, оказалось, что рыбаку придется возмещать более 50 тысяч рублей – это около 20 тысяч долларов в эквиваленте.

Кроме того, мужчину привлекут к уголовной ответственности – в отношении него возбудили дело за незаконную добычу рыбы, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе СК.

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