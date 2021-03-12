Нацбанк Беларуси не стал менять ставку рефинансирования и определил, как ограничить инфляцию

Нацбанк Беларуси не стал повышать ставку рефинансирования. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В главном финучреждении Беларуси приняли ряд решений, чтобы ограничить инфляцию, сообщила «Комсомолке» пресс-служба Нацбанка. Также на прежнем уровне сохранены ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности.

Касаемо ограничения инфляции в Беларуси приняты решения по усилению контроля прироста как рублевой денежной базы, так и широкой денежной базы. Уточняется, что в 2021-ом году эти показатели являются операционным и промежуточными ориентирами денежно-кредитной политики соответственно.

- Также до принятия отдельного решения продлен срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности, - прокомментировали в пресс-службе.

При этом в главном финучреждении страны уточнили, что поддерживаться ликвидность банков будет через кредитные аукционы (сроком до 7 дней в формате конкурса процентных ставок либо по объявленной процентной ставке) и ежемесячные аукционы по предоставлению кредитов (на 6 месяцев по объявленной процентной ставке).

Отдельно будет определяться объем предоставления ликвидности банкам, на это будут влиять операционная и промежуточная цели.

Еще отменен график заседаний правления Нацбанка на 2021-ый год.

- Вопросы по изменению ставки рефинансирования и ставок по инструментам регулирования ликвидности банков будут рассматриваться по мере необходимости, - резюмировали в Нацбанке.

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