В Беларуси ускорилась инфляция до 8,7%. В МАРТ рассказали, почему, что подорожало и как сдержат рост цен

Плодоовощная продукция подорожала на 7,1% Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси констатировало ускорение инфляционных процессов в феврале: прирост потребительских цен в годовом выражении составил 8,7 процента. Это на один процент больше, чем в предыдущем месяце. Напомним, что по информации Национального банка, потребительские цены в феврале выросли на 1,9% относительно января 2021 года.

- Повышенный рост цен обусловлен сохранением неблагоприятного влияния удорожания импортируемых товаров, а также отмены налоговых льгот, - прокомментировали 12 марта в министерстве.

Там уточнили, что в прошлом месяце из импортируемых товаров больше всего в годовом выражении цены выросли на рыбу и рыбопродукты, а также масло, жиры, крупы и фрукты. Кроме того, рост цен на медикаменты и медуслуги тоже продолжился - это связывают с отменой льготы по НДС с января 2021 года.

За месяц существенно подорожало растительное масло - на 5,8%, плодоовощная продукция - на 7,1%. Лекарства стали дороже на 5,1%, а медуслуги - на 2,5%, сообщили в МАРТ.

В министерстве проинформировали также о том, что в феврале зафиксирован рост стоимости услуг дошкольных учреждений на 10,2%, цен на автомобильное топливо - на 1,1%. Кроме того, по плану были повышены тарифы на услуги ЖКХ - на 8,6%.

В ведомстве напомнили о мерах, которые принимает правительство, чтобы сдерживать рост цен: согласно с принятым постановлением, в конце февраля был установлен запрет повышения цен, а с марта введен предел их повышения - не больше 0,2% ежемесячно.

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