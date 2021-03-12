Генпрокуратура назвала мягкими наказания для журналистки tut.by Катерины Борисевич и врача БСМП Артема Сорокина

Генпрокуратура направила в Минский городской суд апелляционный протест по приговору в деле о "ноль промилле". Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О том, что Генпрокуратура Беларуси подала апелляционный протест по уголовному делу в отношении журналистки tut.by Катерины Борисевич и врача БСМП Артема Сорокина, сообщили sb.by в пресс-службе Минского городского суда.

Ранее в Генеральной прокуратуре комментировали, что в статье о погибшем Романе Бондаренко «распространялась информация, в том числе ложная, неограниченному кругу лиц», а также имело место противопоставление официальным комментариям госорганов. Заявлялось, что это в итоге вызвало общественный резонанс и создало атмосферу недоверия.

- Это привело к повышению напряженности в обществе, побудило граждан к проведению незаконных массовых мероприятий, иным противоправным деяниям, - заявляли в Генпрокуратуре.

На прошедшей неделе, 2 марта, был оглашен приговор против Борисевич и Сорокина: журналистку приговорили к 6 месяцам заключения в колонии общего режима и штрафу, а врача осудили на 2 года с отсрочкой и штрафу, его освободили в зале суда.

Генпрокуратура этим приговорам осталась недовольна, посчитав наказание слишком мягким. Так одним из оснований апелляционного протеста, как заявляется, стало несоответствие тяжести преступления назначенного Катерине Борисевич наказания.

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