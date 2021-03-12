Фотофакт. Под Сморгонью Volkswagen слетел с опасного склона: водитель в реанимации

Машина слетела со склона в Сморгонском районе. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 11 марта, на автотрассе направлением Молодечно-Сморгонь. Подробности сообщила пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома в официальном сообществе во ВКонтакте.

Авария случилась на автомагистрали около 17.40 часов. Недалеко от деревни Ореховка, что в Сморгонском районе, 62-летний водитель «Фольксвагена Шарана» не справился с управлением, и машина оказалась за пределами трассы.

По факту аварии проводится проверка. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

- При движении на прямом участке дороги водитель не справился с управлением, авто съехало в левый по ходу движения кювет и опрокинулось, - предварительно прокомментировали в пресс-службе.

«Фольксваген» слетел со склона и перевернулся, водитель получил множественные травмы, его доставили в реанимацию с места аварии.

Сейчас выясняются причины и другие обстоятельства произошедшего ДТП.

Легковушка слетела с опасного склона. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

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