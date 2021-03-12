Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 марта 2021 года: более 300 тысяч заразившихся коронавирусом и 2078 умерших за все время

В Минздраве Беларуси сообщили обновленную статистику по "ковиду". Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Минздраве сообщили, как изменилась статистика по заболеваемости коронавирусом в Беларуси за последние сутки.

Так в ведомстве уточнили, что за прошедшие сутки на 12 марта коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 186 человек. В этот день преодолена новая психологическая отметка, так как всего с начала пандемии «ковидом» заболели уже 300 тысяч 146 человек.

Увеличивается и число выздоровевших: еще 1 тысяча 243 пациента были выписаны из больниц за сутки, а за все время зарегистрировано 290 тысяч 865 переболевших коронавирусом пациентов.

- За сутки в Беларуси скончались еще 8 пациентов с выявленным коронавирусом. За весь период - 2 тысячи 78 человек, - сообщили в Минздраве официальную статистику смертности.

Пропорционально увеличилось и количество выполненных тестов на коронавирус: плюс 14,377 тысячи за сутки, а за все время уже более 5,063 миллиона исследований.

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