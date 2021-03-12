Новая специальность появится на истфаке БГУ в новом учебном году

Новая специальность появится в БГУ. Фото: pixabay

Белгосуниверситет открывает новую специальность на историческом факультете в 2021/22 учебном году. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

С нового учебного года можно будет поступать на специальность «регионоведение».

Ранее таких специалистов не готовили в белорусских вузах. Набор будут проводить на I и II ступени высшего образования на бюджетную и платную форму обучения.

«Открытие специальности обусловлено востребованностью отечественных организаций и компаний в сотрудниках, обладающих комплексными знаниями о политических, экономических, социальных, экологических, конфессиональных, этнических, культурных особенностях определенного региона, страны или группы государств. Сегодня отмечается недостаток в специалистах, владеющих навыками разработки практических рекомендаций и консультаций для развития торгово-экономического, политического, культурного сотрудничества», – рассказали в пресс-службе.

Специальность «регионоведение» ориентирована на междисциплинарность. Здесь будут готовить по гуманитарным, экономическим, политическим, географическим, юридическим наукам, также в программе – изучение на повышенном уровне двух иностранных языков, один из которых – язык страны изучаемого региона.

Студентов будут учить по специализациям: «Западная Европа и Северная Америка», «Центральная и Восточная Европа», «Ближний Восток и Африка», «Азиатско-Тихоокеанский регион», «Латинская Америка».

После обучения здесь можно будет работать аналитиками, прогнозистами, экспертами по развитию социокультурных, экономических или политических связей с различными регионами и странами.

Читайте также:

В Лицее БГУ учиться не будет: Из учебного учреждения забрали документы Николая Лукашенко

Где в новом учебном году продолжит учебу 10-классник Николай Лукашенко, пока неизвестно (подробности).