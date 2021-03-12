В Россонском районе в библиотеке мужчина кочергой избил двух женщин: одна умерла от травм

Мужчина избил сожительницу до смерти прямо в сельской библиотеке. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Криминальный инцидент произошел на территории Россонского района во вторник, 9 марта. Подробности сообщили в УСК по Витебской области.

Днем в библиотеку-клуб в одной из деревень Россонщины пришел выпивший 35-летний сельчанин. В библиотеке находились его 49-летняя сожительница с сестрой, женщины выпивали. В какой-то момент мужчина рассвирепел, схватил кочергу и стал наносить удары наотмашь. Затем он бросив кочергу, сбежал.

О нападении узнал брат 49-летней сельчанки, он позвонил с милицию и скорую. Но спасти женщину медики не смогли, она умерла в больнице от полученных травм.

Кровавая драма произошла в библиотеке в Россонском районе. Фото: УСК по Витебской области.

- Подозреваемого задержали в тот же день. Медэкспертиза выявила у него 1,5 промилле в выдыхаемом воздухе, - пояснили в УСК.

Также следователи установили, что до конфликта днем в библиотеке, и нападавший, и женщины утром вместе распивали алкоголь.

Идет следствие, назначен ряд экспертиз.

В отношении подозреваемого мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве (ч.1 ст.139 УК РБ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске в квартире на проспекте Пушкина обнаружили тела двух человек.

В Следственном комитете устанавливают обстоятельства смерти (подробности).

В больницу в Гомеле пришли мужчины с пулями в спине: виновных нашли за секунду.

О необычном случае рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз (подробности).

ЧП в детском саду в Минске: во время капремонта монтажника насмерть придавило плитой.

Причины произошедшего устанавливаются (подробности).