Лобовое ДТП под Несвижем: шесть человек попали в больницу. Фото: скриншот видео МВД

Водитель «Фиат» днем 12 марта при обгоне грузовика столкнулся со встречным микроавтобусом «Мерседес». В результате шесть человек попали в больницу, сообщили в пресс-службе МВД.

Авария произошла на 165-м км автодороги Р91 Осиповичи-Барановичи около 10.40 недалеко от деревни Панютичи.

«По предварительной информации, водитель «немца» пытался избежать столкновения, взял правее и оказался на обочине. Машину вынесло на встречку, где и произошла авария», – рассказали подробности в МВД.

В результате аварии пострадали шесть человек (водители иномарок и четыре пассажира). С различными травмами они доставлены в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, следователи и медики. Устанавливаются обстоятельства аварии.

В МВД напомнили, что водителям стоит учитывать погодные условия и избегать обгона на заснеженных участках дороги.

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