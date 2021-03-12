Совсем не Ромео: вот что сделал безумно влюбленный 17-летний минчанин в Борисове

Минчанин хотел произвести впечатление на девушку, но повел себя совсем не благородно. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

Неприятность произошла в одной из школ Борисова, сообщили 12 марта в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

В райцентр 17-летний минчанин приехал ради своей девушки. С возлюбленной они накануне поссорились, и молодой человек хотел «выяснить отношения». Однако разговаривать школьница с ним отказалась, и тогда бойфренд решил произвести на нее впечатление. Правда, распевать серенады под окнами школы, где учиться девушка не стал, а выпив бутылку алкоголя начал швырять камни в окна.

Влюбленный минчанин разбил окна в школе, где учится его возлюбленная. Фото: УВД Миноблисполкома.

Администрация учебного заведения вызвала милицию и хулигана вскоре задержали по приметам.

- Молодой человек разбил камнем два окна в школе, в своих действия сознался и объяснил это желанием произвести впечатление на девушку, - прокомментировали в УВД.

В отношении задержанного несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве (ч.1 ст.339 УК РБ) Ему грозит даже лишение свободы до 3 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видеофакт. В Гродно у девочки нога застряла в лафете, на помощь пришли спасатели.

Ребенок играл во дворе и застрял (подробности).

В Россонском районе в библиотеке мужчина кочергой избил двух женщин: одна умерла от травм.

Нападавший был в алкогольном опьянении (подробности).

В Дятловском районе пьяный мужчина угнал машину, чтобы добраться домой в соседний район.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу (подробности).