Около 100 российских десантников примут участие в батальонном тактическом учении в Беларуси

Батальонное тактическое учение пройдет в Беларуси. Фото: скриншот видео Минобороны

Батальонное тактическое учение пройдет в на полигоне «Осиповичский» с 14 по 27 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

В нем будут участвовать личный состав 357 отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103 отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и около 100 военнослужащих 234 десантно-штурмового полка 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Военнослужащие отработают подготовку и ведение специальных действий усиленным парашютно-десантным батальоном», – рассказали в Минобороны.

Учение будет проводить в три этапа.

«Парашютно-десантный батальон отработает вопросы по ведению специальных действий, преодолению водной преграды с дальнейшим выходом на этапы боевой стрельбы днем и ночью», – добавили в Минобороны.

Там отметили, что это учение было предусмотрено Планом сотрудничества между министерствами обороны двух стран на 2021 год.

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