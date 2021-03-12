Эксперты ВОЗ озвучили позицию по вакцине от коронавируса AstraZeneca

Эксперты ВОЗ советуют продолжать применять вакцину от коронавируса AstraZeneca Фото: Павел МАРТИНЧИК

Всемирная организация здравоохранения советует продолжать делать прививки от коронавируса препаратом AstraZeneca, пока идет расследование причин возникновения тромбоза при его использовании.

Такое заявление сделала на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

– Позиция Комиссии европейских медицинских агентств по наблюдению и оценке рисков заключается в том, что польза (вакцины. – Прим. ред.) продолжает превышать риски. <...> У нас также есть местный Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин, который рассматривает безопасность всех вакцин. Они изучают этот сигнал, и в настоящий момент оценивают сообщения об AstraZeneca, и как только у нас будет полное понимание решения комитета, мы вам сообщим, – сказала Харрис, ее цитирует «РИА Новости».

Она напомнила о том, что Дания, Исландия и Норвегия приостановили использование отдельной партии этого препарата с целью предосторожности. Также AstraZeneca временно не применяют Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.

Эксперты в настоящее время изучают причины и следствие возникновения тромбоза, они пока не могут сказать точно, была ли такая реакция организма на вакцину ожидаемой. Также неясно, как связана эта реакция именно с этой прививкой.

К 9 марта в разных странах мира распределили уже 268 миллионов доз вакцин, ни одна страна не сообщала о смертельных случаях после их применения.

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