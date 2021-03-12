Неизвестный повредил кабели на «Нафтане» – возбуждено уголовное дело

Прокурор Витебской области Вадим Сущинский возбудил уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества ОАО «Нафтан» по ч.1 ст.218 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«Согласно материалам дела неустановленное лицо с октября 2020 года по 5 марта 2021 года на строительном объекте ОАО «Нафтан» в г.Новополоцке повредило 17 кабелей электрического обогрева с рабочим напряжением в 380 В – забило внутрь изоляции и медных жил металлические предметы, похожие на гвозди», – поясняется в сообщении.

Ущерб, причиненный предприятию, оценили в сумму не менее 4 675 рублей (161 базовая величина).

Это уголовное дело будет расследовать управление Следственного комитета по Витебской области.

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