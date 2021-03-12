Лукашенко сказал о проблеме с кислородом в больнице в Витебске и уволенном враче Владимире Мартове

Александр Лукашенко спросил главу Минздрава о ЧП с кислородом в витебской больнице. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Витебске уволили известного реаниматолога Владимира Мартова, врача, который первым в Беларуси стал честно говорить о коронавирусе.

В интервью tut.by медик рассказал о том, что предшествовало его увольнению и стало, как он считает, главной причиной этого. Так доктор Мартов сообщил, что в БСМП в Витебске произошло ЧП, после которого погибли пациенты на ИВЛ. Он заметил, что еще после первой волны эпидемии больница вышла с изношенным (кислородным) оборудованием, вторую волну система не выдержала. Из-за технического сбоя пациентам на ИВЛ перестал поступать кислород в необходимых объемах.

- Мы теряли кислородные точки - одна за одной, палаты - одна за одной. Метались и пытались понять: почему там, где в первую волну эпидемии нормально подавался кислород, он уже не подается, - рассказал реаниматолог.

Чтобы устранить проблему врачи обращались и к руководству больницы, и к работникам кислородной службы, но проблему до конца так и не устранили - «спускали на тормозах», считает доктор. Серьезное ЧП произошло 7-8 января, в хирургическом корпусе трижды отключалась подача кислорода. Пациенты на ИВЛ не получали кислород 15, 20 и 23 минуты.

Доктор Владимир Мартов рассказал, что из-за перебоев с кислородом в витебской БСПМ погибли пациенты. Фото: tut.by.

- Стали умирать люди. Кто-то умер в те же дни, кто-то - через день, через 3 - 5 дней… Это очень страшно, когда умирают пациенты, которых ты спасал как мог. Когда лицо человека чернеет на глазах у медиков, а мы ничего, вообще ничего не можем сделать! - волнуясь рассказал он в своем интервью.

После этого Мартов написал о ЧП министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу, в больницу приехала комиссия.

- В итоге я же получил выговор: за то, что неправильно лечу коронавирусных больных, - рассказал реаниматолог и пояснил, спустя время после этого он узнал, что контракт с ним не продлевают.

В пятницу, 12 марта, посещая больницу в Молодечно, Александр Лукашенко озвучил тему проблемы с кислородом в витебской больнице. Видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

В ролике о кислородных точках рассказывает врач молодечненской больницы, а Александр Лукашенко, обращаясь уже к Дмитрию Пиневичу, задал вопрос:

- А что там в интернете врач какой-то заявлял… Так что там за проблема: не хватает кислорода? - спросил он, имея ввиду заявление Владимира Мартова о ЧП в БСМП в Витебске.

Министр здравоохранения заявил, что в витебской больнице хватает кислорода, но уточнил, что на пике были небольшие перебои и на место высылали комиссию. Затем улыбаясь добавили: «Ну, человек… У него заканчивался контракт…»

Лукашенко перебил Пиневича и резюмируя прокомментировал:

- Если это очередная политика - так надо на место ставить. Нам не до политики сейчас. И пресекать подобные вещи. Если там, действительно есть проблема, но так ее надо решать, - заявил он.

- Поставим, - пообещал президенту министр здравоохранения.

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