В Минобороны прокомментировали информацию об использовании внебюджетных средств

В Минобороны прокомментировали использование внебюджетных средств Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министерство обороны Беларуси отреагировало на распространяемую информацию о том, что Указ президента Беларуси от 9 марта 2021 года № 85 «Об использовании внебюджетных средств» якобы «позволяет военнослужащим совмещать услуги в сфере безопасности с деятельностью по получению прибыли». В пресс-службе Минобороны заявили, что подобные сведения распространяют псевдоэксперты и пояснили, как расходуют средства.

«Средства, которые воинские части получают от приносящей доходы деятельности (сдачи металлолома, сдачи в аренду неиспользуемых зданий и сооружений и так далее), после уплаты налогов Указ предписывает использовать исключительно «на приобретение, ремонт или модернизацию вооружения, военной и специальной техники и имущества, а также на содержание и развитие материально-технической базы» – например, на ремонт в казарме или парке боевой техники, закупку коллиматорных прицелов или бронежилетов, запасных частей для автомобильной техники, находящейся в штате воинской части и т.д.» – заявили в Минобороны, поясняя указ.

Там добавили, что фактически, этот документ упростил ранее действовавший механизм поступления средств от приносящей доходы деятельности в республиканский бюджет и выделения их на нужды Вооруженных Сил, сократив документооборот этого процесса.

«Сообщаем также, что данные о фактах распространения недостоверной и искаженной информации о Вооруженных Силах незамедлительно направляются в Министерство информации Республики Беларусь», – предупредили в Минобороны.

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Оно будет проводиться в три этапа (подробности).