В больнице скончался один из пострадавших при лобовом ДТП под Несвижем. Фото: телеграм-канал СК

В больнице скончался один из пострадавших при лобовом ДТП под Несвижем. Информацию опубликовали в телеграм-канале Следственного комитета.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что 12 марта под Несвижем водитель «Фиат» при обгоне грузовика врезался во встречный микроавтобус «Мерседес». В результате случившегося шесть человек с различными травмами были доставлены в больницу.

Чуть позже Следственный комитет опубликовал информацию, что в больнице сконался 54-летний пассажир, который находился в автомобиле «Фиат». Еще пять человек находятся в больнице.

- На месте произошедшего работала следственно-оперативная группа. Была зафиксирована следовая картина, а также изъяты предметы и объекты, которые имеют отношение к случившемуся. Несвижским РОСК было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК – Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерти, - прокомментировали в ведомстве.

Устанавливаются детали случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Смертельное ДТП под Оршей. Легковушка врезалась в грузовик: погибли двое.

Подробности страшной аварии рассказали в МВД. (подробности)

Появилось видео лобового ДТП в Ивановском районе, где погибли два человека.

На трассе М10 Audi на скорости врезалась во встречный МАЗ. (подробности)