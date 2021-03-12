Милиция задержала создателей и активных участников Telegram-чатов Дзержинска. Фото: МВД

Администраторы и активные участники Telegram-чатов, в том числе закрытых, задержаны в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Всего установлены и задержаны семь человек, их выявили сотрудники ГУБОПиК МВД.

«Данные граждане занимались изготовлением и распространением незарегистрированной символики, наносили ущерб инфраструктуре города, формировали протестные настроения среди участников чата, а также организовывали несанкционированные массовые мероприятия на территории города и района», – заявили в МВД.

Там добавили, что некоторые из задержанных в прошлом году принимали активное участие в протестных акциях в столице и Дзержинском районе.

В настоящее время оперативники проверяют причастность фигурантов к финансированию экстремистской деятельности.

«По месту их жительства проведены обыски, изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и протестная символика. Деятельность отдельных Telegram-каналов прекращена», – рассказали подробности в пресс-службе.

Действиям задержанных дадут правовую оценку, в том числе на предмет создания или руководства экстремистскими формированиями.

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