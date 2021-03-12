Белтелерадиокомпания заявила, что находится в «непрекращающемся диалоге с организаторами «Евровидения»

Белтелерадиокомпания заявила, что находятся в «непрекращающемся диалоге с организаторами «Евровидения». Фото: eurovision.tv

В Белтелерадиокомпании заявили, что находятся в «непрекращающемся диалоге с организаторами «Евровидения». Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу БТРК.

- На данный момент мы ведем непрекращающийся диалог с постоянными службами Европейского вещательного союза. И как только будет принято окончательное решение, то БТРК готова ответить на все вопросы, которые связаны с организацией данного проекта, - прокомментировали в Белтелерадиокомпании.

Напомним, что 11 марта Европейский вещательный союз заявил о том, что песня от Беларуси «Я научу тебя» не может быть представлена на «Евровидении – 2021».

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