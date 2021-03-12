Видеофакт. В Минске на проспекте Дзержинского такси врезалось в машину скорой помощи, которая ехала с включенными спецсигналами

В Минске на проспекте Дзержинского такси врезалось в машину скорой помощи, которая ехала с включенными спецсигналами Фото: Сергей ГАПОН

В Минске на проспекте Дзержинского такси врезалось в машину скорой помощи, которая ехала с включенными специальными сигналами. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

-Инцидент произошел в четверг, 11 марта. Удалось установить, что машина скорой помощи с пациентом, которому была необходима экстренная помощь врачей, с включенной звуковой и световой сигнализацией двигалась по проспекту Дзержинского в направлении улицы Голубева. При повороте налево она столкнулась с автомобилем такси, который двигался во встречном направлении.

Проводится проверка.

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