Выступавший обвинителем в политических процессах прокурор уволился в Гродно

Прокурор уволился в Гродно. Фото: БЕЛТА

Прокурор Дмитрий Грицук уволился из прокуратуры Гродно. Он участвовал в нескольких уголовных процессах, которые проходили после президентских выборов.

Как рассказал Дмитрий Грицук порталу Hrodna.life, он уволился из прокуратуры в конце февраля по соглашению сторон. Какие-либо подробности он сообщать отказался.

Дмитрий Грицук – юрист 2 класса, был помощником прокурора города Гродно. Такая информация размещена на сайте местного горисполкома. До этого работал помощником прокурора Лидского района.

Грицук был гособвинителем по делу таксиста Алексея Лапы в начале судебного следствия, однако позже его сменил Георгий Смольский. Кроме того, в январе за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел начали судить четверых человек в связи с событиями 27 сентября. Сначала гособвинителем тоже выступал Дмитрий Грицук, но в конце февраля вместо него был уже Сергей Петрашко.

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В частности, там отреагировали на информацию о его якобы задержании (подробности).

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