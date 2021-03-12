Польша высылает из страны двух белорусских консулов. Фото: pixabay.com

Польша высылает из страны двух белорусских дипломатов. В Министерстве иностранных дел заявили, что это стало ответом на высылку двух польских дипломатов из Гродно.

- В связи с продолжением недружественных жестов со стороны Минска в отношении польских дипломатов в рамках принципа взаимности в МИД Польши было принято решение выслать генконсула Беларуси в Белостоке и консула Беларуси из миссии в Варшаве, - прокомментировал заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

Напомним, что в четверг, 11 марта, стало известно о том, что МИД Беларуси предложил руководителю и консулу Генконсульства Польши в Гродно покинуть страну. Ранее, 9 марта, подобное предложение от белорусского ведомства поступило и консулу Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку.

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