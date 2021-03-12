Митрополит Вениамин освятил самолеты «Белавиа» в честь 25-летия компании

Свщенники окропили водой самолеты «Белавиа» в честь 25-летия компании

Церемония освящения самолетов авиакомпании «Белавиа» состоялась 12 марта. Участие в ней принял митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Молебен прошел в Национальном аэропорту Минск, затем участники переместились на перрон, где были освящены три самолета: Embraer 175, Embraer 195 и Boeing 737-800.

– Для проведения мероприятия мы решили остановиться именно на начале марта, так как на это время пришелся наш 25-летний юбилей, а еще в этот месяц проходит Масленица и начинается Великий пост. Все это дает ощущение начала какого-то нового этапа развития и появления новых возможностей. На этот год у всех много планов, не реализованных ранее из-за пандемии. И мы не исключение, – сказал гендиректор авиакомпании Игорь Чергинец.

В церемонии принял участие митрополит Вениамин

Митрополит, в свою очередь, отметил, что «во время перелетов, наблюдая с небесной высоты нашу Землю и красоту мироздания, будем прославлять Творца мира «все премудростию сотворившего» и давшего мудрость и талант нашим современникам создавать и управлять такими сложными авиалайнерами».

Также он добавил, что «отправляясь в полет, будем обращаться за помощью и благословением к Господу, Божией Матери и всем святым».