В ГУВД напомнили об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В ГУВД Мингорисполкома напомнили об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Информация была опубликована на официальном сайте ведомства.

- Сотрудники милиции напоминают гражданам, что с 1 марта 2021 года вступил в силу обновленный КоАП. В нем было предусмотрено ужесточение наказаний за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, оскорбление должностных лиц и неповиновение сотрудникам милиции. Также была введена и ответственность в отношении родителей за участие детей в митингах – штраф в размере от 5 (145 рублей) до 30 (870 рублей) базовых величин, - прокомментировали в ведомстве.

Максимальный штраф за участие в несанкционированном массовом мероприятии был увеличен с 30 (870 рублей) до 100 (2900 рублей) базовых величин, а при повторном привлечении – с 50 (1450 рублей) до 200 (5800 рублей). Максимальный срок административного ареста за повторное участие в несанкционированных митингах составляет от 15 до 30 суток, в том числе предусматриваются и общественные работы.

Было ужесточено наказание за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Максимальный штраф увеличили с 50 (1450 рублей) до 100 (2900 рублей) базовых величин. Штраф за оскорбление должностного лица при исполнении им служебных обязанностей увеличили с 20 (580 рублей) до 30 (870 рублей) базовых величин и до 200 (5800 рублей) базовых величин, если оскорбление было публично размещено.

Теперь за незаконное использование и изготовление запрещенных флагов, плакатом, эмблем или символов предусмотрен штраф от 5 (145 рублей) до 20 (580 рублей) базовых величин, для ИП и юрлиц – до 40 (1160 рублей) и 60 (1740 рублей) базовых величин.

- Сотрудники милиции призывают граждан быть благоразумными и не поддаваться на призывы, размещенные в деструктивных телеграм-каналах. Пожалуйста, позаботьтесь о себе и своих близких, - подчеркнули в ГУВД.

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