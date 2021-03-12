В Минске на Долгиновском тракте машина такси врезалась в осветительную мачту. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске на Долгиновском тракте машина такси врезалась в осветительную мачту. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инцидент произошел в пятницу, 12 марта. Удалось установить, что за рулем автомобиля такси марки «Фольксваген» находился 46-летний водитель. Он ехал по Долгиновскому тракту в направлении МКАД. В какой-то момент водитель не справился с управление и врезался осветительную мачту, - прокомментировали в ведомстве.

И добавили, что в результате случившегося пострадала девушка-пассажир, которая находилась на заднем сидении авто и не была пристегнута ремнями безопасности. Она была доставлена в больницу.

Машина такси получила механические повреждения.

Проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видеофакт. В Минске на проспекте Дзержинского такси врезалось в машину скорой помощи, которая ехала с включенными спецсигналами.

По факту случившегося проводится проверка. (подробности)

Лобовое ДТП под Несвижем: шесть человек попали в больницу.

Они госпитализированы с различными травмами. (подробности)