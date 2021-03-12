Министр культуры заявил, что в Беларуси уже в 2021 году начнут выдавать гранты в сфере культуры . Фото: БелТА

Министр культуры Анатолий Маркевич рассказал, что в Беларуси уже в 2021 году начнут выдавать гранты в сфере культуры. Об этом сообщает БелТА.

- Это новый формат. Мы планируем объявить конкурс и разыграть гранты на лучшую патриотическую тематику в театрально-зрелищных учреждениях, музеях, библиотеках, клубных и других учреждениях. Посмотрим, насколько наши коллективы активны, - заявил Маркевич.

По его словам, уже в 2022 году можно будет использовать грантовую систему более масштабно. Таким образом сможет выполниться важное условие – в отрасли появится конкурентная среда.

- Возможно, кому-то придется уйти со сцены творчества. Хорошо это или плохо – отдельный вопрос. Но не должна поощряться бездеятельность, - прокомментировал министр культуры.

Он добавил, что важно при тестировании грантового формата придерживаться принципа «не навредить».

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