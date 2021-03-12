В Гродно 12 марта задержали журналиста Дениса Ивашина. Фото: страница Facebook Дениса Ивашина
В Гродно в пятницу, 12 марта, задержали журналиста Дениса Ивашина. По словам очевидцев, он был задержан в своей квартире. Об этом сообщили в телеграм-канале Белорусской ассоциации журналистов.
- Все произошло в районе 18 часов. Перед задержанием к дому Дениса Ивашина подъехал синий микроавтобус, - написано в сообщении БАЖ.
По информации Еврорадио, в доме журналиста проходит обыск. Мать Дениса рассказала, что его задержали сотрудники КГБ.
Денис Ивашин является редактором белорусской службы международного разведывательного сообщества InformNapalm.
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