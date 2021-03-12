Мужчине дали два года «химии» за оскорбление сотрудницы ОМОНа. Фото носит иллюстративный характер Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчине дали два года «химии» за оскорбление сотрудницы ОМОНа. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру столицы.

- Мужчина написал оскорбительное сообщение сотруднице ОМОНа. Ее номер телефона он узнал в телеграм-канале. Ранее мужчина судим не был и не привлекался к административной ответственности. Эксперт-лингвист оценил отправленное сообщение на личный номер сотрудницы Брестского ОМОНа и сделал заключение, что в нем имелась негативная оценка, - сообщила старший помощник прокурора Минска по правовому обеспечению, информации и общественным связям Надежда Слабейко.

Гособвинитель предложил назначить наказание 29-летнему мужчине в виде двух лет лишения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Суд с предложением согласился.

Мужчину судили по статье 369 Уголовного кодекса – Оскорбление представителя власти.

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