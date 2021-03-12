В Беларуси правозащитники еще шесть человек признали политзаключенными Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси правозащитники еще шесть человек признали политическими заключенным. По данным на пятницу, 12 марта, в стране уже 285 политзаключенных. Информацию опубликовали на лишенном регистрации правовом центре «Вясна».

Среди шести политических заключенных оказались Ольга Глушень, Иван Дацишин, Валерия Мельничук, а также несовершеннолетние Денис Хозей и Сергей Гацкевич. Они были лишены свободы и осуждены по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса – Массовые беспорядки и по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса – Групповые действия, которые грубо нарушают общественный порядок.

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