Фотофакт. Эйсмонт и Кочанова 12 марта смотрели «Паўлiнку» в Купаловском театре

Эйсмонт и Кочанова смотрели в Купаловском театре обновленный спектакль «Паўлiнка». Фото: БелТА

В Купаловском театре 12 марта, в пятницу, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и глава Совета Республики Наталья Кочанова смотрели обновленный спектакль «Паўлiнка». Об этом сообщает БелТА.

На спектакле также присутствовали члены общественного объединения «Патриоты Беларуси», которые участвовали в автопробегах «За единую Беларусь».

На спектакле также присутствовали члены общественного объединения «Патриоты Беларуси». Фото: БелТА

На спектакле также присутствовали члены общественного объединения «Патриоты Беларуси». Фото: БелТА

Напомним, что 19 февраля Александр Лукашенко приезжал в Купаловский театр смотреть обновленную «Паўлiнку».

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