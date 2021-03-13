Григорий Рапота заявил, что может уйти с поста госсекретаря Союзного государства в течение семи дней

Григорий Рапота заявил о своей возможной отставке в течение недели. Фото: Марат АБУЛХАТИН, фотослужба Госдумы РФ/ТАСС.

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что в течение недели может оставить занимаемый им пост.

"Действительно, было принято решение 25 февраля прошлого года о продлении полномочий на год, естественно, я из этого исходил. Дальше идут формальности, которые не укладываются в этот график. Я думаю, в течение недели уже как-то этот вопрос решится", - цитирует ТАСС заявление Рапоты на полях Международного экономического форума "СНГ - 30 лет".

Григорий Рапота уточнил, что это заявление означает, что он, предположительно, покинет свой пост в течение семи дней.

Григорий Рапота не назвал имя своего возможного преемника, хотя раньше сообщал, что Беларусь и Россия рассматривают несколько кандидатур на должность госсекретаря. О том, какой деятельностью он собирается заниматься далее, Григорий Рапота не рассказал, но пообещал, что постарается быть «в теме» и заявил, что готов участвовать в решении вопросов в качестве эксперта.

Итоги девяти лет работы на посту государственного секретаря Союзного государства Григорий Рапота оценил так: "не все удалось сделать, как хотелось. Но я думаю, это все равно будет доведено до нормального состояния".

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