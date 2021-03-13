Минчанин за шесть лет шантажом выманил более 1000 интимных фото у девочек 9-14 лет

Мужчина переписывался с девочками от имени подростка, а потом вымогал у них интимные фото. Фото: Следственный комитет.

Уголовное дело возбудили в отношении 47-летнего минчанина, который вымогал у детей интимные фотографии. Занимался этим мужчина шесть лет – с 2014 года.

Любителя детского порно белорусские сыщики вычислили при помощи российских коллег. Именно в России начали искать злоумышленника, который вел интимную переписку с 11-летней девочкой и шантажом заставлял ее присылать интимные фотографии. Вскоре выяснилось, что от действий того же любителя детского порно пострадали еще две девочки из Владимирской и Пензенской областей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Оказалось, что злоумышленник живет в Беларуси, сообщили в СК Российской Федерации.

-При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Ленинского РУВД г.Минска задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний работник одного из предприятий столицы, - рассказали в УСК по городу Минску.

Выяснилось, что мужчина совершил аналогичные преступления в отношении более 20 девочек, проживающих в Беларуси.

Мужчина заводил в сети аккаунты от имени подростка, знакомился с девочками 9-14 лет и уговаривал под различными предлогами прислать ему интимные фото. Если девочки отказывались, угрожал, что перешлет переписку или уже имеющиеся у него фото их родителям и знакомым. Детскими фото из своей коллекции минчанин обменивался с другими потребителями детской порнографии в Интернете.

Мужчина признался, что шантажировал девочек и рассказал, что собрал более тысячи их интимных фотографий. Оправдать свои действия он пытался тем, что думал, что все эти девочки старше 12 лет.

-Ленинским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.343-1 (изготовление и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящий момент минчанину предъявлено обвинение и применена мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в Следственном комитете.

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