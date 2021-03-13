Фотофакт. Александр Лукашенко примет участие в «Минской лыжне-2021» в Раубичах

В Минске начинается спортивный праздник "Минская лыжня". Фото: Пул Первого.

В «Раубичах»13 марта стартует спортивный праздник «Минская лыжня-2021». Он проходит уже в 35-й раз. Пресс-служба президента в телеграм-канале Пул Первого опубликовала фото, как Александр Лукашенко проводит разминку перед лыжной гонкой. По традиции, он возглавит одну из команд, принимающих участие в спортивном празднике. Также в «Минской лыжне» будут участвовать команды Администрации Президента, Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, областных и городских исполкомов, сообщает Минск-Новости. На лыжню выйдут силовики, представители министерство, комитетов, инспекций, концернов и банка.

Гонки начинаются в 11.00, пройдет несколько забегов, последний – в 14.00. «Минская лыжня» пройдет в биатлонном формате, участникам предстоит состязаться в эстафете 4х1,6 км.

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