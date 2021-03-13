«Бил табуреткой и гвоздодером». В Осиповичском районе мужчина избил друга из-за карточки, тот умер

В Осиповичском районе осудили мужчину, который убил друга из-за банковской карточки. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Осиповичском районе трагедией закончилась ссора двоих приятелей из-за банковской карточки. Историю рассказывает газета «Асіповіцкі край» со ссылкой на помощника прокурора района Светлану Андриевскую.

Трагедия произошла в деревне Замошье. Мужчина, который пришел в гости к хозяину одного из домов, избил того руками, ногами, табуретом и металлическим гвоздодером. На следующий день скорая помощь увезла пострадавшего в больницу, а через неделю он умер.

Оказалось, конфликт произошел из-за банковской карточки, которую гость накануне забыл в этом доме.

-Приговором суда 54-летний Д. признан виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев, - рассказала Светлана Андриевская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На новополоцком «Нафтане» ищут саботажников – кто-то полгода вбивал гвозди в электрический кабель. ПОДРОБНОСТИ.