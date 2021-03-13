Ученые рассказали, спасут ли антитела, появившиеся после гриппа, от COVID-19

Антитела, которые образуются у человека после гриппа, не помогут защититься от ковида. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Медики оценили вероятность получения иммунитета к коронавирусу после других сезонных заболеваний, таких, как грипп. Она очень невелика, сообщает РБК со ссылкой на профессора вирусологии Александра Чепурнова и профессора МГУ Алексея Аграновского.

Антитела к различным сезонным коронавирусам есть примерно у трети населения. Но они специфичны к определенному патогену и не защищают человека даже от близкородственных патогенов.

«Они могут давать некоторую реакцию с возбудителем COVID-19, но признать их надежными нейтрализующими телами представляется затруднительным», — сказал телеканалу Алексей Аграновский.

В то же время еще год назад сообщалось, что люди, переболевшие атипичной пневмонией в 2003 году, практически невосприимчивы к COVID-19 именно из-за наличия антител. Антитела, образовавшиеся в их организме после перенесенного заболевания, могут блокировать ковид.

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