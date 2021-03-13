В Бобруйске из-за автомобильной аварии несколько домов остались без газа

В Бобруйске из-за ДТП два дома остались без газа. Фото: Сергей ГАПОН

Два частных жилых дома остались без газа в Бобруйске в результате дорожно-транспортного происшествия. Об инциденте рассказывает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Авария произошла 12 марта на улице Кирова в Бобруйске. В результате ДТП оказался поврежденным наземный газопровод диаметром 110 см. К счастью, горения не последовало, но в двух домах прекратилась подача газа.

Без газа жители домов оставались в течение нескольких часов. В 19.58 газоснабжение восстановили.

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