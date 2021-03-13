Команда Александра Лукашенко победила в эстафетной гонке на «Минской лыжне-2021»

Команда Александра Лукашенко победила в эстафетной гонке на "Минской лыжне". Фото: Пул Первого.

В спортивном комплексе «Раубичи» завершилась эстафетная гонка в рамках Республиканского зимнего спортивного праздника «Минская лыжня-2021». В эстафете победила команда Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба президента в официальном телеграм-канале Пул Первого. В составе команды-победительницы, кроме Александра Лукашенко, были Светлана Коношенко, Людмила Калинчик и Николай Лукашенко. На втором и третьем местах в эстафете соответственно команды Витебского и Брестского областных исполкомов.

"Побеждать всегда тяжело. Тем более когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз. Для меня тяжело, очень тяжело. Но людям хорошо. Такая моя судьба. Моя задача - делать людям хорошее", - сказал Александр Лукашенко, делясь своими эмоциями после награждения, пишет БЕЛТА.

Также он прокомментировал результаты недавнего социологического опроса, согласно которому 72,9 процента опрошенных белорусов отметили порядок и стабильность как главное достижение Беларуси, которое должно быть сохранено. На втором месте опрошенные назвали суверенитет и независимость.

"То, что люди на первое место поставили безопасность и стабильность, для меня не было неожиданно. Эти протестуны нам процентов в этом плане добавили. Я уже говорил: просто вы и наш народ, посмотрев на безобразия прошлого года, поняли, что могут потерять. Поэтому люди озаботились безопасностью и стабильностью", - приводит слова Александра Лукашенко пресс-служба президента.

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Итоги официального соцопроса: более 72% белорусов не поддерживают протесты, а 66,5% доверяют Лукашенко.